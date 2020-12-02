Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Asgari ücret, kanun gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere, 15 kişiden oluşan komisyonca belirlenecek.

Masaya işveren tarafını temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, işçi tarafını temsilen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu oturacak.

Bakanlık’ta yapılacak ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de birer toplantı daha gerçekleştirecek.

Dördüncü toplantı ise yine aralık sonunda Bakanlık’ta yapacak. En az 10 üyenin katılımı yeterli olacak ve oy çokluğuyla karar alacak. Oyların eşitliği durumunda, başkanın bulunduğu tarafın "çoğunluğu sağladığı" kabul edilecek.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine yıllık enflasyon oranının üzerinde bir zam yapılması durumunda enflasyon yüzde 12 olarak baz alınırsa 2020 yılında 2 bin 324 lira olan asgari ücretin 2021 yılında 278 liralık zamla birlikte 2 bin 602 lirayı aşacağı tahmin ediliyor.

Cuma günkü toplantı öncesinde bir araya gelen sendikaların beklentisini ise yarın Türk İş Başkanı Ergün Atalay’ın kamuoyuna duyurması bekleniyor.