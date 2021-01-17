Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri’de yaşayan 11 yaşındaki Belinay Karakoç, yürümede çektiği zorluktan dolayı başvurduğu özel bir hastanede ameliyata alındı. Ameliyat sonrası her şeyin ters gitmesi ile birlikte Belinay Karakoç, yürüme yetisini tamamen kaybetti ve tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı. Ameliyattan sonra yürüyemeyen Belinay’ın ailesi konuyu mahkemeye taşıyarak, kızlarının bir an önce yürüyebilmesi için hukuk mücadelesi başlattı.

Belinay Karakoç’un ayakta kalma mücadelesi ile ilgili İhlas Haber Ajansı’na konuşan Avukat Fatma Alıcı, 11 yaşındaki kızın 2019’da artan ağrıları sebebi ile özel bir hastanede ameliyat edildiğini ve yapılan ameliyat sonrası yürüme yetisini tamamen kaybettiğini söyledi.

Belinay’ın ameliyat sonrası gündelik ihtiyaçlarını tek başına karşılayamadığını söyleyen Avukat Fatma Alıcı, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Belinay kızımız doğuştan ortopedik engelli olarak dünyaya gelmiştir. 9 yaşına kadar pek çok kez ameliyat olmuş ve bu ameliyatlar sonucunda da yürüyebilmiş, hayatını sorunsuz devam ettirebilmiştir ancak 2019 yılında Belinay’ın ağrıları artmış ve Kayseri’de özel bir hastanede muayene olmuştur. Ameliyatı yapan doktor tarafından aileye verilmiş yönlendirme ve güvene dayalı olarak ailesi ameliyatı bu hastanede yaptırmıştır. Ameliyat sonrası Belinay iyileşememiştir. Belinay bütün yürüme yetisini kaybetmiştir. Hastane bu süreçte kendilerine yardımcı olmamıştır. Kapıları ailenin yüzüne kapatmışlardır. Aile de haklı olarak bu konuda hukuki bir mücadeleye girdi. Savcılık soruşturmaları hala devam ediyor. Belinay kızımız şu anda gündelik ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır, dışarı tek başına çıkamamaktadır. Adeta tekerlekli sandalyeye mahkum edilmiş durumdadır.”