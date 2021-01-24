Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji, İstanbul için kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı sarı kodlu uyarı yaptı.

Meteroloji'nin internet sitesinde yer alan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 km/sa, yüksek kesimlerde 90-120 km/sa) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Bu gece saat 02.00'de başlayacak kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yarın gece saat 23.00'e kadar sürmesi bekleniyor.

Üç gün yağmur dördüncü gün kar var... Ünlü iklim bilimci uyardı: İşinizi çarşambaya bırakmayın Marmara, Ege'nin batısı ve Batı Akdeniz'de sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre, yarın sabah saatlerine kadar ülkenin batı ve kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olması öngörülüyor. Marmara, Ege'nin batısı ve Batı Akdeniz'de sağanak, kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.