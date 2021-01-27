Esentepe Mahallesi’nde oturan Yaşar (67) ve Keziban Şişli'den (65) haber alamayan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kapıyı kırarak eve giren ekipler, yaşlı çifti hareketsiz buldu. Sağlık ekipleri, çiftin sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek öldüğünü belirledi. Cenazeler, incelemenin ardından 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sinop'ta sobadan sızan zehirli gazdan bir çift hayatını kaybetti
27.01.2021 - 02:07 | Son Güncelleme: 27.01.2021 - 02:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sinop’un Boyabat ilçesinde yaşlı çift, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek yaşamını yitirdi.
Etiketler : sinop,soba zehirlenmesi,
763005 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/763005.aspx
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