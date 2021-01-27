Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

24 Aralık tarihinde risk haritasına bakıldığı zaman şehir genelinde yüksek risk anlamına gelen kırmızı rengin hakim olduğu görülüyordu. Aradan geçen 2 haftalık zaman diliminden sonra 5 Ocak tarihinde harita incelendiği zaman risk yoğunluğundaki azalma gözle görülür hale gelmişti.



Uygulanan sıkı denetimler ve sokağa çıkma kısıtlamasının etkileri Samsun’da netice vermeye başladı. Bugün (27 Ocak) tarihinde korona virüsü yoğunluk haritasında kırmızı bölgelerin sadece birkaç nokta ile kısıtlı kaldığı dikkatlerden kaçmadı.

Bir ay önce yeşil bölgenin neredeyse görülmediği Samsun’da şu an yeşil rengin hakim olduğu gözlemlenebiliyor.