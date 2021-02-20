Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akşam saatlerinde İstanbul Caddesi İniş Sokak'ta karşılaşan T.C., A.C., F.B., Ü.B. ve M.Ç. iddiaya göre alacak-verecek meselesi nedeniyle kavga etti. T.C. isimli şahıs bıçakla hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi gelirken yaralanan şahıs 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla alakalı inceleme başlattı.