Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Mazıdağı, Derik, Kızıltepe ilçeleri kırsal bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarını tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek amacıyla operasyon icra edildiği belirtildi. Operasyon icra edilen bölgede yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 22 Şubat günü saat 06.00 itibarıyla Mazıdağı ilçesine bağlı Meşeli, Yalınağaç Ürünlü, Yevri, Armağan, Konur, Kocaköy mahalleleri ve mezralarında, Derik ilçesine bağlı Çayköy, Bozok, Kelek, Gündik, Harmanlı, Giriktepe mahalleleri ve mezralarında, Kızıltepe ilçesine bağlı Akçapınar Gürmeşe, Çimenlik, Örencik, Doğanlı mahalleleri ve mezralarında sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği anımsatıldı. İcra edilen operasyonlar sona erdiğinden sokağa çıkma yasağının 22 Şubat saat 22.30 itibarı ile kaldırıldığı bildirilen açıklamada, vatandaşlara can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağına gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür edildi.