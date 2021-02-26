Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Barajlarda doluluk oranının bir dönem yüzde 20’nin altına düştüğü İstanbul’da, son yağışlarla birlikte doluluk yüzde 50’nin üzerine çıktı. Yağışların barajlardaki su miktarını artırmasına rağmen bu uzun süreli çözüm olarak görülmüyor.

Uzmanlar, kenti bekleyen muhtemel su tehlikesi sebebiyle çatı sularını değerlendirmenin, İstanbul’un ihtiyacının yüzde 48’ini karşılayabileceğini ve 327 milyon metreküp su depolanabileceğini vurguluyor. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevinç Asilhan yaptığı açıklamada, Türkiye’de geçen yıl kuraklığın etkili olduğunu vurgu- layarak kuraklıkla mücadele için yeni yöntemlere başvurulması gerektiğini ifade etti.

Prof. Dr. Asilhan, kuraklığa karşı yağmur suyunun toplanmasının etkili bir yöntem olacağını dile getirerek, yağmur suyunun, çatı veya herhangi bir yüzeyden toplanarak depolanmasının kullanılan en kolay yöntem olduğunu anlattı. Toplanan suyun da daha sonra farklı ihtiyaçları karşılamak için kullanılabileceğinin altını çizen Asilhan, “Örneğin; bahçe sulama veya arıtmayla ev içi kullanımın karşılanması için suyun kuyu, sarnıç veya yer altı akifer gibi kapalı bir depolama sistemine yönlendirilmesi sağlanır” diye konuştu.