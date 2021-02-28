Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pandemi öncesi her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapan Sarıhacılar Mahallesi aslına uygun restore edilen Osmanlı mimarisi evler ile tarihi İpek Yolu büyük ilgi topluyor. İnşası sırasında iskele olarak kullanılması için dışarıda bırakılan ahşap kısımlarının düğmeye benzetilmesi nedeniyle 'düğmeli evler' olarak adlandırılan 350 yıllık yapılar, merak uyandırıyor.

Beton yapı girmeyen köy

Sarıhacılar Mahallesi’nde bir tane bile beton yapı bulunmuyor. Bütün evlerin yapıldığı şekliyle korunduğu mahallede aradan geçen yıllar içerisinde onlarca ev ise bakımsızlıktan yıkıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığının da desteğiyle son 17 yıldır yaklaşık 17 ev tamamen elden geçerek restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Kuruluşu Roma İmparatorluğu'na kadar uzanan tarihi mahalle 2007'de koruma altına alınan ve bölgeye özgü yapısı olan "düğmeli evler"in Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle restore edilen Sarıhacılar'da tarih yaşatmaya çalışılırken, butik otelleriyle de ziyaretçileri ağırlıyor.

Yaklaşık 800 yıllık bir tarihe sahip olan köyün İpek Yolunu korumak için yapılan bekçi evlerinin çoğalması ile oluştuğu, 1800'lü yıllarda 170 haneye sahip olduğu bilinen Sarıhacılar köyünün 400 yıllık tarihi camisi iç süslemeleri, tahta oymaları ile meşhur.