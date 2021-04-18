Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünye ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan yolda kimliği belirsiz bir sürücü, drift yaptığı otomobiliyle yolda duran kız arkadaşının etrafında döndü. Sosyal medyada paylaşılan o görüntüler vatandaşlar tarafından tepki toplarken, emniyet güçleri de harekete geçti. Çaybaşı ilçesi sapağında, kimliği henüz belirlenemeyen bir sürücü tarafından yapılan ve aracın tanınmaması için sökülen plakaya rağmen, jandarma ekipleri sürücüyü yakalayarak, 13 bin 575 TL idari para cezası uyguladı, ehliyetine de el koydu. Ayrıca iki şahıs hakkında sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için idari para cezası uygulandı.

Vali Tuncay Sonel sosyal medya hesabından paylaştı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından şahısların yakalandığını ve gerekli cezai işlemin uygulandığını belirten Ordu Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ordu-Ünye’de kamuoyunu rahatsız eden drift yapan şahıs ve yanındaki arkadaşı Jandarmamızca yakalanmış; Araç sürücüsüne 13 bin 575 TL idari para cezası verilip ehliyetine el konulmuş, ayrıca her iki şahsa sokağa çıkma yasağına uymadıkları için idari yaptırım cezası uygulanmıştır” ifadelerine yer verdi.