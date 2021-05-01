Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak’ın Kuzeyi’nde yürütülen Pençe - Yıldırım Harekatı’nda 25 yaşındaki sözleşmeli er Müslüm Toprak şehit oldu. Şehidin Bağcılar’daki baba evine acı haber ulaştırıldı. Şehit Müslüm Toprak’ın harekatta şehit düşmeden saatler önce ailesiyle gerçekleştirdiği telefon görüşmesindeki son sözleri yürekleri dağladı. Şehidin aile bireylerinin ifadesine göre, "Sizden birinizi karınca ısırdığı zaman ne kadar acı duyarsa 'şehit' olan kimsede ölüm acısını da o kadar duyar’’ şehidin son sözleri oldu. Aile yakınları da şehidin anısına son sözleriyle birlikte ''Mekanın cennet olsun'' paylaşımında bulundu.

Hakkari’de şehit düşen Müslüm Toprak’ın cenaze töreni, öğlen 14:00 gibi Kirazlı Mahallesi 1226. Sokak’ta bulunan adresinde gerçekleştirilecek. Cenaze namazı ikindi vaktine müteakip Ataköy 5. Kısım Camii’nden kaldırılarak Edirnekapı Şehitliği’ne defnedilecek.