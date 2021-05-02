Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adana'da 133 atık geri kazanım tesisine yapılan denetimde, Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi olmadan çalıştığı tespit edilen 26 işletmeye, faaliyetten men kararı ile toplam 7 milyon 20 bin lira para cezası verildiğini bildirdi. Çelik, "Çukurova’nın zehirlenmesi insan sağlığı için asla tahammül edemeyeceğimiz bir şey. En kararlı şekilde denetimler sürecek. Çevreyi zehirlemek insanlık düşmanlığıdır. Bereketli Çukurova’nın zehirlenmesi ihanettir. Müsaade etmeyeceğiz. Çukurova’yı koruyacağız" ifadelerini kullandı.