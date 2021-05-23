Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'nın Alanya ilçesinde oturan Aslı Öztürk’ten (36) haber alamadığı gerekçesiyle eşi Mesut Öztürk (29) jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu. Başvuru üzerine çalışma başlatan ekipler, genç kadının eşi Mesut Öztürk’ten şüphe duyarak soruşturmayı derinleştirdi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Mesut Öztürk’ün eşini halıya sarılı vaziyette araca taşıdığı tespit etti. Harekete geçen jandarma, Mesut Öztürk’ü yakalayarak gözaltına aldı.

KEPÇE YARDIMIYLA ARAZİYE GÖMMÜŞ

Karakola götürülen Öztürk, eşiyle küfür ve hareket etmesinden dolayı kavga ettikten sonra onu boğarak öldürdüğünü itiraf etti. "Eşime yürüyüşe gitmiş süsü vermek için kıyafetlerini alarak çöplere attım" diyen Öztürk, "Şüphe çekmeyeyim diye yalandan eşimi aradım. Gece vakti eşimi halıya sararak evden çıkarıp araziye kepçe yardımıyla gömdüm" dedi.

KATİL KOCA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Katil koca, karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, talihsiz kadının cansız bedeni sabaha karşı gömüldüğü yerden çıkarılıp, morga gönderildi.