Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son aylarda Marmara'yı tehdit eden deniz salyası ABD gündemine taşındı.

The Washington Post’ta yayınlanan haberde, Marmara Denizi'ndeki balıkçıların aylardır balık tutamadığına dikkat çekildi.

Bunun nedeni ise "deniz salyası” olarak bilinen kalın, yapışkan bir maddenin su yüzeyinde yüzerek balıkçı ağlarını tıkaması ve iç denizde bulunan balıkların yenmek için güvenli olup olmayacağı konusunda şüpheler uyandırması.

ARTAN SICAKLIKLAR DURUMU DAHA DA KÖTÜLEŞTİRİYOR

Bilim insanları, müsilajın yeni bir fenomen olmadığını, ancak küresel ısınmanın neden olduğu artan su sıcaklıklarının durumu daha da kötüleştirdiğini söylüyor. Bu durumda ise, çevre kirliliği,tarımsal ve işlenmemiş kanalizasyon akışı da dahil olmak üzere birçok insan faaliyetiyle ilgili faktörün etkisi bulunuyor.

Bununla birlikte müsilajın kendisinin mutlaka zararlı olması gerekmiyor, ancak toksik mikroorganizmalara ve E. coli gibi tehlikeli bakterilere ev sahipliği barındıracak bir ortam oluşturduğundan endişe oluşturuyor. Ayrıca, suyun yüzeyini kaplayan bir katman oluşturduğunda, deniz altında oksijen seviyelerini düşürüleceğinden toplu balık ölümlerine neden olabileceği belirtiliyor.

BİNLERCE BALIK ÖLÜ BULUNDU

Geçen Nisan ayında deniz biyologları, deniz salyasının, Marmara Denizi’ninin yaklaşık 30 metre altındaki mercanları örttüğünü keşfetti ve o zamandan beri bazı sahil kasabalarında binlerce balık ölü bulundu.

Son haftalarda İstanbul sahil şeridi giderek bej bir halıya benzemeye başladıkça sorunu görmezden gelmek iyice zorlaştı, ancak geçimini sağlamak için denize bel bağlayan balıkçılar aylardır zor durumda.