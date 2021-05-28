Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kahreden olay Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi sokaktaki bir apartmanda meydana geldi.

BOYNU KIRILDI

Öğretmen olduğu öğrenilen baba Zafer Uğuz, 2 yaşındaki oğlu Eren Uğuz'u ile beraber dedesi Mehmet Soytaş’a kahvaltı yapmaya gitti. İkinci kata çıkmak iç kapısı olmayan asansöre binen baba ve oğlu asansörün hareket etmesi ile beraber felaketi yaşadı. Kapı ile asansör arasındaki boşluğa kolu sıkışan 2 yaşındaki çocuğun asansör hareket edince boynu kırıldı.

KÜÇÜK ÇOCUK KURTARILAMADI

Baba asansörü durdurup hemen yardım isteyerek bir taraftan da çocuğu sıkıştığı yerden kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Olay yerine kısa sürede Can-Kur ve sağlık ekipleri gelirken, Can-Kur ekipleri asansörü açıp çocuğu sıkıştığı yerden çıkardı. Çocuk sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Bu arada olayı gören Aksel Yastı ise çocuğun babasıyla birlikte asansöre bindikten sonra kolu sıkıştığını asansör de yukarı çıktığı için boynu kırıldığını, herkesin yardıma koştuğunu ancak çocuğun kurtarılamadığını söyledi. Zafer Uğuz’un eşinin de öğretmen olduğu ve iki çocuğu olduğu öğrenildi.

SON GÖRÜNTÜSÜ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bu arada, baba ve oğlunun apartmana girmesi ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Babasının apartmana önce girdiği, çocuğun ise oyun oynayarak sonradan girdiği görüldü. Daha sonra da baba ve oğlun asansöre bindiği görüldü.