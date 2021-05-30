İnegöl’den Bursa istikametine seyir halinde olan 19 yaşındaki Yusuf Balcı yönetimindekimotosiklet, köprü üzerinden geçtiği sırada kontrolden çıktı. Devrilen motosiklet yaklaşık 30 metre sürüklenerek durdu. Kaza sonucu sürücü ile arkasındaki annesi ağır yaralandı.
Gencin durumu ciddiyetini koruyor
Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan sürücü gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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