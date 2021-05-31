Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yozgat'ta ikamet eden D.A.K, uyuşturucu ticareti yapmaktan 21 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Ancak şahıs firar etti. Ardından güvenlik güçleri, sanığın peşine düştü. Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, aylarca yaptıkları araştırma sonucu zanlının Sakarya’da bulunan bir notere geleceği bilgisine ulaştı. Burada pusu kuran ekipler, D.A.K’yi noterde alım satım işlemi yaparken yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, Jandarma’daki işlemlerinin ardından Yozgat Boğazlıyan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Isparta'da 10 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan firari yakalandı Isparta'da emniyet ekipleri, hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahsı yakalayarak, cezaevine teslim etti.

Firari Thodex kurucusundan ilk kare Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’den kaçtıktan sonra gittiği Arnavutluk’taki ilk görüntüsüne ulaşıldı.