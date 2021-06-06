Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Feci Kaza Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Orhangazi Mahallesi Eldelek Caddesi’nde Termik Caddesi yönününe doğru seyir halinde olan Serhat K. direksiyonun hakimiyetini yitirmesi sonucunda, bir çipe çarparak trafik kazasına yol açtı.

3 ÇOCUK ANNESİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Serhat K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, karşı istikametten gelen Hatice Öztürk’ün (37) kullandığı 06 ACN 781 plakalı ciple kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobil geldiği yöne dönüp yol ortasında kalırken cip ise yolun dışına savruldu. Ortalığı savaş alanına çeviren kazada sürücülerle birlikte otomobilin yolcu koltuğundaki Enes A. yaralandı. Kaza ihbarının ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince demir kesme makinesi yardımıyla çıkarılarak hazır bekletilen 112 Acil Servis görevlileri tarafından Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Durumu ağır olan sürücü Hatice Öztürk, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Öztürk’ün cansız bedeni savcılık incelemesi için morga konuldu. Yaralılardan Enes A., ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş’a sevk edilirken otomobil sürücüsünün tedavisine burada devam ediliyor.

CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Kazanın ardından cadde, trafiğe kapatıldı. Polis olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmayla birlikte kazaya karışan araçlar olay mahallinden kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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