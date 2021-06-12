Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Lâpseki sahillerinden numuneler alındı. Konuyla alakalı olarak Lâpseki Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada “Çanakkale İI Sağlık Müdürlüğünün göndermiş olduğu 2021 yılı Yüzme Suyu İzlem Noktaları Numune Alma Takvimi doğrultusunda 31.05.2021 tarihinde Kökez MevkiiYüzme Alanı ve Dalyan Yüzme Alanı’ndan alınan deniz suyu numunelerinin, Çanakkale Halk Sağlığı Laboratuvarında yapılan analiz sonuçlarına göre; Kökez Mevkii Yüzme Alanı Bölgesi: 1.200 Enterokok, 1.800 Escherichia Coli Dalyan Plajı Yüzme Alanı Bölgesi: 1.400 Enterokok, 1.600 Escherichia Coli Yüzme alanlarında bakteriyolojik uygunsuzluk tespit edilmiştir. Bu sebeple, 2021 yılı deniz suyu numune alma planı doğrultusuna 14.06.2021 tarihinde alınacak numuneler sonuçlanana kadar belirtilen bölgelerde denize girilmesinin yasaklanarak gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

KARARI HİÇE SAYDILAR

Öte yandan 1.400 Enterokok bakteriyolojik uygunsuzluk tespit edilen Dalyan Yüzme Alanı’nda evde bunalan çocukların aileleriyle denizin keyfini doyasıya çıkardığı görüldü. Sektörün sıkıntılı günler geçirdiğini söyleyen Dalyan Yüzme Alanı İşletmecisi Ogün Ustabaşı (54) “Sezonumuz başladı. Sektörümüz koronavirüs sebebiyle tehdit altındaydı. Şu anda da salya dolayısıyla deniz kirliliği söz konusu. Zannedersem çalışmalar başladı. İnşallah bir sonuç alırız. Sektörümüz büyük ölçüde etkilenmiş durumda. Bu salya olayı devam ederse bizi çok zor günler bekliyor. Sektörümüz içerisinde borcu olanlara Allah kolaylık versin" ifadelerini kullandı.

Facia Ege'ye ilerliyor “Belediyeler mutlaka atık su arıtma tesislerinde ileri teknoloji kullanmalı” diyen Bozoğlu “Sanayi kuruluşları denetlenmeli. Yoksa toplu balık ölümleri gerçekleşir. Denize girmek hayal olur” şeklinde konuştu.

Müsilaj uzaydan böyle görüntülendi! 10 günde 3'e katlandı Marmara Denizi'ndeki müsilaj İstanbul Teknik Üniversitesi Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından uzaydan görüntülendi. Görüntülerde 10 günde 3 kattan daha fazla müsilaj artışı olduğu ve müsilajın en çok İzmit Körfezi ile çevresi, İstanbul'da Anadolu Yakası'nın kıyı alanları ve Adalar civarında olduğu belirlendi.