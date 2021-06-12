Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmara Denizi'nde müsilaj için başlatılan deniz temizliği seferberliği sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nden 4 günde toplam 1197 metreküp müsilaj temizlendiğini açıkladı.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda müsilaj temizleme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Marmara Denizi'ndeki mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Kurum, "Müsilaj temizleme seferberliğimizin dördüncü günü olan 11 Haziran'da 464,1 metreküp müsilajla birlikte toplamda 1197,2 metreküp müsilajı temizledik" bilgisini paylaştı.

52 BÖLGEYE 25 YER DAHA EKLENDİ

Dördüncü günün sonunda İstanbul 218,7 metreküp, Kocaeli 95,5 metreküp, Bursa 88 metreküp, Tekirdağ 44 metreküp, Balıkesir 182 metreküp, Çanakkale 146 metreküp ve Yalova 423 metreküp müsilajı bertaraf edilmesi için düzenli depolama tesislerine gönderdiklerini belirten Bakan Kurum, "İlk üç gün temizleme yaptığımız 52 bölgemize 25 yer daha ekleyerek 77 bölgede çalışmalarımızı sürdürdük. Müsilaj temizleme seferberliğimize çocuklarımız, ülkemiz ve dünyamız için durup dinlenmeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Müsilaj uzaydan böyle görüntülendi! 10 günde 3'e katlandı Marmara Denizi'ndeki müsilaj İstanbul Teknik Üniversitesi Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından uzaydan görüntülendi. Görüntülerde 10 günde 3 kattan daha fazla müsilaj artışı olduğu ve müsilajın en çok İzmit Körfezi ile çevresi, İstanbul'da Anadolu Yakası'nın kıyı alanları ve Adalar civarında olduğu belirlendi.

Müsilaja yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı Meclis'te Marmara ve Ege'de deniz yaşamını tehdit eden deniz salyasının araştırılmasına ilişkin 'Müsilaj Araştırma Komisyonu' kurulmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.