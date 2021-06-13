Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmara Denizi'nde müsilajla mücadele sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Türkiye'deki 'en büyük deniz temizliği seferberliği'ni başlatması ile birlikte 'Marmara Hepimizin' sloganıyla harekete geçildi. Eş zamanlı yürütülen çalışmalarla Marmara'nın müsilajdan arındırılması hedefleniyor.

Sürdürülen çalışmalar kapsamında kıyılarda farklı görüntüler de ortaya çıkıyor. Erdek ve Bandırma körfezlerini birbirinden ayıran Kapıdağ Yarımadası’nın bir yüzünde müsilaj ve atıklar nedeniyle deniz suyu kahverengiye dönüşürken, plajların bulunduğu tarafta ise müsilajın etkilerinin azaldığı görüldü.

MÜSİLAJIN İKİ YÜZÜ

Erdek’e bağlı Aşağı Yapıcı ve Tatlısu mahallelerinde müsilajla birlikte denizin rengi adeta kahverengiye döndü. Vatandaşlar denize girmeye korkarken, Erdek’te halk plajlarının olduğu yönde ise müsilaj az olmasına rağmen denize giren olmadı.

DENİZE GİRMEYİ TERCİH ETMİYORLAR

Erdek merkezindeki plajların yanı sıra Ocaklar mevkiinde de denizde müsilaj ve kirlilik olmamasına rağmen vatandaşların kumsalda güneşlenmeyi tercih ettikleri görüldü.

"30 YILLIK DALGICIM, DENİZE GİRMEYE KORKUYORUM"

30 yıldan bu yana Erdek'te ikamet edip dalgıçlık ve balıkçılıkla uğraşan bir vatandaş, denize girmeye korktuğunu ifade etti. Özcan, “30 senedir deniz kıyısında oturmaktayım ve dalgıçlık yapmaktayım. Ayrıca balıkçılık yapıyorum. Bizim tabirimizce bu salya denilen olay denizin pisliğidir. Bütün kanalizasyonların denize akması buna etkendir. Deniz salyası belli zamanlarda zaten oluyordu ama bu sene deniz aşırı kahverengi halini aldı ve pislik içinde. Burada balıklarımız yaşamamakta, yani balıklar kıyıya inmiyor. Ben burada volicilik yaparken zamanında çok lüfer ve palamut tutuyordum. Şimdi lüfer ve palamut sezonunda kesinlikle bir tane balık yakalayamıyoruz. Ben yıllardır dalgıçlık yaptığım halde bu denize girmeye korkuyorum” diye konuştu.

Uzmanlar tespit etti! Müsilajın çözümü bulunmuş olabilir Uzmanlar müsilajın temel kaynağı olan mikroalglerin florasını tespit ettikten sonra, deniz salyasını oksijenize ederek parçalamayı başardı.