Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

14 Haziran hava durumu raporu belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun 5 bölgesinde kuvvetli sağanak bekleniyor. Yağışların özellikle Batı Karadeniz bölgesinde etkili olması beklenirken, bazı iller için sarı ve turuncu kod uyarısı verildi. İşte Marmara, Akdeniz, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'de etkili olması beklenen kuvvetli sağanağa dair uyarı verilen iller...

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'E 'SARI KOD' UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayınlanan tahminlere göre; İstanbul, Ankara ve İzmir'i de kapsayan birçok il için sarı kod uyarısı verildi. Sarı kod uyarısı verilen iller şöyle: Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Sakarya, Sinop, Uşak, Kırıkkale, Yalova.

5 İL İÇİN TURUNCU KOD UYARISI

Batı Karadeniz Bölgesinde yer alan Bolu, Kastamonu, Zonguldak, Karabük, Bartın ve Düzce için turuncu kod ile uyarı verildi. Turuncu kod uyarısı verilen illerde yağışların öğle saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor. Vatandaşlar, meydana gelebilecek sel ve dolu yağışı gibi durumlara karlı uyarıldı.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA OLACAK

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıklar, ülke genelinde mevsim normalleri civarında, iç ve batı bölgelerde yer yer altında seyredecek.

Rüzgarın, kuzeybatı kesimler ile Karadeniz kıyılarında kuzey, güney ve iç kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İstanbul'u sağanak ve dolu vurdu Meteoroloji son dakika haberi: İstanbul'da aniden bastıran gök gürültülü sağanak ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Açıklamada "Sel, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısında bulundu.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 23

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; sabah saatlerinde Anadolu Yakasında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 23

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Adana: Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Trabzon: Parçalı bulutlu 23

Erzurum: Parçalı bulutlu 27

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35