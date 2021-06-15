Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzce'de iki gündür aralıklarla süren yoğun sağanak nedeniyle iki dere taştı. Denizle birleşen taşkınlar sele neden oldu. Birçok mahallede cadde ve sokaklar su altında kaldı. Birçok evin zemin katında su baskınları görüldü.

VATANDAŞLAR SUYU TAHLİYE ETMEYE ÇALIŞTI

Akçakoca Belediyesi İtfaiye ve Fen İşleri ekipleri, taşkının yaşandığı bölgede iş makinaları ile açma çalışmaları yürütüyor. Evlerini su basan vatandaşlar ise ellerindeki kovalarla evlerindeki suyu tahliye etmeye çalışırken görüntülendi. Meteoroloji yetkilileri, bölgede sağanağın devam edeceği ve vatandaşların tedbirli olması gerektiği uyarısında bulundu.

Bursa'yı sağanak vurdu Bursa’da dün geceden bu yana devam eden sağanak yağış nedeniyle dereler taştı, alt geçitleri, ev iş yerlerini su bastı, cadde ve sokaklar göle döndü. Kestel ilçesindeki Mandras Deresi taşınca alt geçitleri su bastı araçlar alt geçidi su basınca yolda kaldı.