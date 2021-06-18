Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İkna çalışmaları sonucu teslim olan teröristlerin sayısı artmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, 'Terör Arananlar Listesi'nde yeşil kategoride yer alan bir terör örgütü PKK/KCK mensubunun daha teslim olduğunu bildirdi.

MARDİN'DE TESLİM OLDU

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK'dan kaçan "Erdal Uğur" kod adlı Özgür Abik'in Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

ÖRGÜTE 2009'DA KATILMIŞTI

Açıklamada, 2009'da terör örgütüne katılan, Irak ve Suriye'de faaliyet gösteren teröristin son olarak örgütün sözde Gap Riha alanında sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü kaydedildi.

BAKAN SOYLU RAKAMLARI PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iki ay önce yaptığı paylaşımda bölücü terör örgütü PKK/KCK'dan 2017'de 135, 2018'de 165, 2019'da 273, 2020'de 243 ve 2021'de ise 45 olmak üzere 861 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu açıklamıştı.

Bakan Soylu duyurdu: Dağdaki terörist sayısı 250'nin altına indi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Dağdaki terörist sayısı tarihinde ilk defa 250'nin altına indi.

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