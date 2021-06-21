Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çal Orman İşletme Müdürlüğünde arazöz şoförü olarak görev yapan Salih Yörük (40), izin gününde kekik çapası yapmak için ailesi ve yakınlarıyla birlikte Baklançakırlar Mahallesi Çakırlar mevkiindeki tarlasına gitti. Şahıslar çapa yaptıkları sırada aniden sağanak bastırdı. Bir ağacın altına sığınan Yörük ile eşi Ayşen Yörük (38) oğlu Hasan Yörük (17) kayınpederi Hamza Kundakçı (70), kayınvalidesi Hatice Kundakçı (65), kayınbiraderi Hüseyin Kundakçı (38) ve akrabası Fatma Yörük'ün üzerine yıldırım düştü. Bu sırada yürüme engelli olduğu için traktör römorkunun içinde bekleyen oğlu Arda Yörük (12) olaydan yara almadan kurtuldu.

SAĞLIK EKİPLERİ ULAŞAMADI

Ailesi ve yakınlarının yaralandığını gören Arda Yörük telefonla 112 Acil'i arayıp durumu bildirdi. Bölgedeki yol şartlarının kötü olması sebebiyle sağlık ekipleri, olay yerine ulaşamayınca arazöz ekibinden yardım istendi. Çal Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli Baklançakırlar arazöz ekibi, sağlık personelini bölgeye ulaştırdı.

Yaralılar, AFAD, Jandarma ve sağlık ekiplerince ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırıldı. Tedavisi süren yaralılardan Salih Yörük ve Hatice Kundakçı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi belirtildi.

"ÇOK KORKTUM"

Yaşanılanları anlatan Arda Yörük "Sabah erken saatlerde tarlamıza kekik çapası yapmak için gitmiştik. Yağmur başlayınca ben traktörün römorkunda beklemeye başladım. Annem, babam ve yanındakiler ağacın altında bekliyordu. Bu sırada gürültüyle yıldırım düştü. Bir anda yere yığıldılar. Ben de hemen sağlık ekiplerini aradım ve yardım istedim. O anlarda çok korktum" dedi.

"HEPSİ YERDE YATIYORDU"

Arazöz sürücüsü Tefik Köse ise sağlık ekiplerinin zorlu yol şartlarından dolayı olay yerine ulaşamadığı için onları bölgeye götürdüğünü aktarak, şunları söyledi: Tarlaya vardığımızda herkes yerde yatıyordu. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yerinde yaparak yaralıları bölgeden tahliye ettik. Yaralılardan birisi benim iş arkadaşımdı. İnşallah herkesin sağlık durumu iyi olur.