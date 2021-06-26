Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aksaray Nevşehir Karayolu, Hassas Kavşağı yakınlarında yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı. İzmir-Muş seferini yapan 46 yaşındaki E.A. iddiaya göre ters şeritten karşı şeride geçmek için yola giren Ş.E'nin deterjan yüklü kamyonetine çarptı. Kazada otobüste bulunan 3'ü çocuk 13 kişi yaraladı.

Bölgedeki vatandaşların ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralı 13 yolcu ambulanslarla hastaneye kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Otobüs muavini 43 yaşındaki S.Y., “Minibüs yan yoldan geldi, yolu kapattı, yolun ortasında durdu. Bilerek yapsan yapamazsın” dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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