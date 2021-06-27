Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk babası Bülent S. şifa bulmak için içtiği ilaçtan zehirlendi. Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan Bülent S. hemen tedavi altına alındı. Talihsiz adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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İçtiği ilaçtan zehirlenen adam öldü
27.06.2021 - 18:23 | Son Güncelleme: 27.06.2021 - 18:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da 2 çocuk babası adam şifa bulmak için içtiği ilaçtan zehirlenerek öldü.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk babası Bülent S. şifa bulmak için içtiği ilaçtan zehirlendi. Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan Bülent S. hemen tedavi altına alındı. Talihsiz adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler : zehirlendi,haberler,ilaç,öldü,
794671 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/794671.aspx
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