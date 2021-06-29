Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmara Denizi’nde ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) felaketi sonrası İstanbul’daki arıtma tesislerinin yetersizliği bir kere daha gündeme geldi. Arıtılamayan sular, denizlerin yanı sıra derelerin, göllerin, barajların da birer birer kirlenmesine yol açtı. Geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece’de bulunan Menekşe Deresi kırmızıya büründü. ‘Kan ağlayan’ derenin bu hâli görenleri üzdü. Çevrede oturan vatandaşlar ve balıkçılar, büyük tedirginlik yaşadıklarını söyledi. Kötü kokudan duramadıklarını belirten Küçükçekmece halkı, yetkililerden çözüm istedi. Balıkçılar “Kirlilikten avlanamıyoruz” diye isyan etti. Kirliliğiyle 90’lı yıllara damgasını vuran Haliç de o eski acı günlerine yavaş yavaş dönmeye başladı. Haliç âdeta bataklığa dönüştü. Bu kirlilik sebebiyle dipte yaşanılan balık katliamı, suyun yüzeyine vurdu. Yüzlerce balığın telef olması yürekleri dağladı.

BÜYÜKÇEKMECE DE ALARM VERİYOR

Bu vahim görüntüler İstanbul Büyükçekmece Gölü’nde de yaşandı. Gölün Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü tarafında olan kısmının rengi değişti. Çevresine yoğun bir kötü koku yayan gölde balık ölümleri meydana geldi. Bu durum sonrası İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, inceleme yapmak için sudan numune aldı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, konuyla ilgili dün açıklamalarda bulundu. Başkan Akgün “Isının artması ve yazın başlangıcıyla, bir hafta-on günlük süre içerisinde balık veya deniz canlılarının ölümünü görüyoruz. Yaptığımız araştırmalarda su derinliğinin çok az olması ve balçık gibi atıklar buraları doldurmuş. Esas mesele denizle gölün bağlantısının daha geniş sağlanmasıdır. Suyun derinliğini artıracağız. Beş sene önce bir taban taraması yaptık. Çamuru ve dibe çökenleri alarak buradan 500 kamyon çamur çıkardık. En az 500-600 kamyonda balçık çıkarıldığı takdirde su seviyesi 1 metrenin üzerine çıkacak. Böylelikle deniz içindeki canlılar da yaşayacak” dedi.

“HERKESİ GÖREVE ÇAĞRIYORUM”

Bütün kurumların bu göl için çalışması gerektiğini söyleyen Akgün “İSKİ, İSTAÇ, İBB’nin kurumları ve DSİ ile Büyükçekmece Belediyesi birlikte balçığın kaldırılmasını sağladığımız takdirde pırıl pırıl olacaktır. Vatandaşlar Mimar Sinan Köprüsü üzerinden geçerken alttaki balıkları sayabilecek. Göl içindeki bitkinlerin müsilajı bırakması, Marmara’nın daha çok kirlenmesi ve buraya akıntı ile gelmesi sonucu daha çok kirleniyor” diye konuştu.

Ömerli Barajı'nda korkutan iddia: Ölen balıklar toprağa gömülüyor İstanbul'un en önemli su kaynaklarından olan Ömerli Barajı'ndaki ölü balıkların, İSKİ ekipleri tarafından iş makineleri ile alınarak baraj yakınlarında bulunan toprak alana gömüldüğü iddia edildi.

İstanbul'un bazı sahillerinde müsilaj yoğunluğu azaldı Yapılan çalışmalar ve rüzgarın da etkisiyle Caddebostan Sahili ile Kurbağalıdere'de azalan müsilaj, Maltepe ve Kartal sahillerinde yer yer etkili oluyor.