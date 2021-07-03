Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

4 BÖLGE İÇİN UYARI

Aralıklı ve gök gürültülü sağanak tahmin edilen bölgede yağışların akşam saatlerine kadar İstanbul, Yalova, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinde olacağı tahmin ediliyor.

DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMALI

Rüzgarın, kuzey ve kuzeybatı (karayel) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında ise zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

YURDUN GENELİ BULUTLU

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Aksaray, Kayseri ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Çorum, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

YAĞIŞLI BÖLGELERDE HAVA 4-8 DERECE AZALACAK

Tahminlere göre, hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İzmir: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey ve iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Adana: Parçalı bulutlu 35

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41

Marmara'da 4 il için sağanak uyarısı Meteorolojiden Trakya'da Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ ile Çanakkale'nin kuzey ve doğusu olmak üzere 4 il için sağanak uyarısı yapıldı.

Zonguldak'ta sağanak yağış yolları göle çevirdi Zonguldak'ta gece saatlerinde bastıran şiddetli yağış caddeleri göle çevirdi. Araçlar yollarda mahsur kalırken belediye ekipleri yardıma koştu.