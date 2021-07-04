MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ağabeyi merhum Turan Bahçeli’nin oğlu Mustafa Bahçeli (51) bir süredir tedavi gördüğü hastalığından dolayı memleketi Osmaniye’de hayatını kaybetti.
Mustafa Bahçeli, öğle namazı öncesi kılınan cenaze namazının ardından Osmaniye Asri Mezarlığında bulunan Bahçeli aile kabristanlığında defnedildi.
Bahçeli: Üniversite sınavı tamamen kaldırılmalıdır MHP lideri Bahçeli, üniversite sınavının tamamen kaldırılması çağrısı yaparak ''Okul öncesi süreci de hesaba katan bir eğitim ve öğretim modeliyle her evladımızın ilgi alanına uygun üniversite eğitiminin sınavsız temini sağlanmalıdır'' dedi.