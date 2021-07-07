Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde 1 Temmuz itibari ile kısıtlamaların kaldırılmasının ardından vatandaşların pazara olan ilgisi de arttı. Eskişehir’de vatandaşların ‘sosyete pazarı’ olarak gösterdiği Çarşamba Pazarı’na gösterilen yoğun ilgi ise dikkat çekiyor.

Vatandaşın ilgisini ve esnafın memnuniyetini haber yapmak için pazara giden İHA muhabiri Moshiur Rahman, genel görüntü aldığı sırada, tezgâhında aşırı yoğunluğun bulunduğu esnafın ağır küfürlerine maruz kaldı.

Pazarcılardan İHA muhabirine çirkin saldırı

ÖNCE KÜFÜR ETTİ, SONRA FİZİKİ MÜDAHALEDE BULUNDU

Pazarı genel görüntülediği esnada verilen aşırı tepki sonrasında görüntü çekmeyi bırakan İHA muhabiri Rahman, başka tarafa yönelse de pazarcı esnafının öfkesi dinmedi. Küfür eden esnafın yanına eklenen iki kişi daha muhabirin üzerine yürüyerek hakaret ve küfürler etmeye devam etti. Bir pazarcı ise muhabirin sırtına yumruk attı.

Tepki gösteren esnafın ve tezgâhta bulunanların koronavirüs tedbirlerine uymadıkları görülürken, verilen tepkinin nedeninin ise buna bağlı olduğu tahmin edildi. Çevrede bulunan vatandaşların araya girmesiyle muhabir linç edilmeden kurtulurken, yabancı uyruklu muhabir ve yanında bulunan diğer muhabir Mısra Ezginur Göçer, olay yerinden uzaklaştı.

“ÜZERİME ATLADI, BİRKAÇ KEZ VURDU”

Yaşadığı çirkin saldırının ardından olayı anlatan İHA muhabiri Moshiur Rahman, “Muhabir arkadaşımla birlikte pazarın hareketliliğini çekmeye gelmiştik. 'Yaz aylarında pazarda bir hareketlilik oldu mu?' diye sorduk. Sonra ben detay görüntü çekiyordum. Arkadaşım da vatandaşlarla konuşuyordu." ifadelerini kullandı.

Tezgâhın başında kalabalık yerleri çektiklerini söyleyen Rahman, bir esnafın "Neyi çekiyorsun?" diyerek bağırmaya başladığını belirtti.

"‘Pazarda hareketliliği çekiyorum’ diye cevap verdim." diyen İHA muhabiri, sözlerine, "‘Burası benim tezgâhım çekemezsin’ dedi. Ben de pazarın kamusal bir alan olduğunu ve çekim yapabileceğimi söyledim. O çekemeyeceğimi söylemeye devam etti. Ben de kamera açımı değiştirerek farklı bir yerden çekim yapmaya devam ettim." diyerek sürdürdü.

KÜFÜR VE HAKARETLER ETTİ

Küfür ve hakaretler etmeye başladığını aktaran Moshiur Rahman, ne olduğunu anlamadığını ve daha sonra arkadan başka birinin gelip üzerine atladığını söyledi.

Omzuna birkaç darbe aldığını söyleyen Rahman, "O anda kameram da açıktı. Kameraya vurdu ve panelini kırmaya çalıştı. Ben de kamerayı kurtarmaya çalıştım." dedi. Saldıran esnafın maskesinin olmadığını ve tezgâhtaki mesafeyi de korumadığı bilgisini veren İHA muhabiri Moshiur Rahman, "Belki o sebeple bizden korkmuş olabilir. Ben aşırı tepki vermemeye çalıştım, ancak üstüme atladı.” şeklinde konuştu.

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