Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Derince ilçesi D-100 Karayolu üzerinde yeni açılan bir market, açılışa özel kampanya düzenledi. Açılış kampanyalarından yararlanmak isteyen vatandaşlar da marketin önünü doldurdu. Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı açılışta, markete girmek isteyen vatandaşlar 1 kilometrelik kuyruğa girdi. Yüzlerce vatandaş kuyrukta beklerken, sıra yola kadar taştı.

TRAFİKTE AKSAMALAR OLDU

İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri de vatandaşları güçlükle düzene sokmaya çalıştı. Yol trafiğe kapanınca trafik aksadı, araçlar ve ambulans geçmekte zorlandı. Kuyrukta beklerken sıcağın ve kalabalığın etkisiyle baygınlık geçiren genç kız ise markete girmekten vazgeçti.

"NEFESSİZLİKTEN BAYILDIM"

Öğle saatlerinden bu yana kuyrukta beklediğini anlatan Emine Nur Turgut, "Açılışa beni annem getirdi, bu kadar kalabalık olacağını bilmiyordum. Annem bir şeyler alırız diye beni de getirdi. Ben öndeydim. Aşırı sıkışma olduğu için nefessizlikten bayıldım" dedi.

Marketlere sınır gelirse enflasyon 2 puan artar Carrefoursa CEO’su Kutay Kartallıoğlu, perakende yasa tasarısıyla aslında tüketicinin cezalandırıldığını belirterek “Tasarı bu hâliyle yasalaşırsa enflasyon en az 2 puan artar, müşteri daha pahalıya ürün alır, devlet vergi gelirlerinden olur, kayıt dışılık artar. Bu tasarıyla Türkiye pazarını ABD’nin Amazon’una, Çin’in Alibaba’sına açmış olursunuz” dedi.

Alışverişe gittikleri marketin raflarından yılan çıktı! Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir markette alışveriş için gelen müşteriler, rafların arasından yılan çıkınca kendilerini dışarı attı. Yılan itfaiye ekiplerince yakalanarak tekrar doğaya salındı.

Yardım dağıtımı izdihama dönüştü, salgın unutuldu Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bir hayırseverin Ramazan ayında yardım kolisi dağıtımı izdihama sebep oldu. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı o anlar ise aracıyla yoldan geçen bir vatandaş tarafından görüntülendi.