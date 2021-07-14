Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'de yaşayan ve bir şirkette bölge sorumlusu olarak çalışan Ramazan Çimen (31), 12 Temmuz günü bir telefon uygulaması üzerinden görüp beğendiği karavanı almak istedi. İlan sahibi olan kişiyle irtibata geçen Çimen, satın almak için 7 bin liraya satıcıyla anlaştı.

Aynı gün satıcıya banka aracılığıyla 2 bin lira kapora, daha sonra fatura karşılığında paranın tamamının istenmesi üzerine 5 bin lira daha gönderen Ramazan Çimen, karavanın teslimi için beklemeye başladı. Ancak satıcı ne karavanı teslim etti, ne de aldığı 7 bin lirayı iade etti. Telefonlarına da cevap alamayan Çimen, savcılığa giderek şikayetçi oldu.

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ŞEYTANIN AKLINA GELMEZ

Dolandırıcıların daha önce alışveriş yapan bir belediye çalışanından güven sağlamak için kurum kartının fotoğrafını istedikleri öne sürüldü. Satış için önce kapora isteyen, daha sonra sistemlerinde bir sıkıntı olduğunu söyleyerek paranın tamamını hesap numarası göndererek dolandırıcıların tuzağına düşen Ramazan Çimen, satış anında başından geçenleri anlattı.

Çimen, bir bahçe satın aldığını ve oraya koymak için bir prefabrik konteyner baktığını belirterek, "Bunun için bir uygulamadan ilanlara baktım ve beğendiğim ilanın sahibine mesaj attım. Arkadaş numarasını attı. Ben de fiyat konusunu görüştüm. 'Karttan çekebilir miyiz?' dedim. 'Bir miktar peşin olursa karttan çekeriz' dedi." şeklinde konuştu.

SAHTE KİMLİK OYUNU

Seferihisar Belediyesi'nde çalıştığını söylediği ancak satış esnasında belediyedeki başka bir kişinin kimliğini kullandığını öğrendiğini belirten Çimen, "Belediyede çalışan o kişi de bir satış esnasında bu adamlara güvenip kimliğini göndermiş. Ben de belediyede çalıştığına inanınca ikna oldum. Bana 'Biz bir yeri kapattık, malzemeleri elden çıkarmamız lazım' dediler. Az bir miktara satacaklarını söylediler." dedi.

2 bin lira kapora gönderdiği takdirde ücretin gerisini karttan çekeceklerini söylediğini ifade eden Ramazan Çimen, "Ben de kabul ettim ve 2 bin lirayı gönderdim. Ondan sonra telefonla beni arayarak sistemde bir sıkıntı yaşadıklarını, paranın tamamını göndermemi ve fatura çıkışını yapacaklarını söylediler. 'Ben sizi tanımıyorum, nasıl güveneceğim' deyince belediyede çalıştığını, kimlik bilgilerini gönderdiğini, hesap numarası gönderdiğini söyledi." açıklamasını yaptı.

"Parayı gönderirken de konteyner için gönderiyorum diye yazmamı da söylediler." diyen Çimen, "Elimde kişinin kurum kimliği olduğu için de sıkıntı olmaz diye düşündüm." dedi.

KARAVANIN KAMYONA YÜKLENMİŞ FOTOĞRAFINI GÖNDERDİLER

Dolandırıcılarla sohbeti esnasında şüpheye düştüğünü de belirten Ramazan Çimen, "Bir numara verdiler bana, kamyon şoförünün numarası diye, sonra da karavanın kamyona yüklenmiş halde fotoğrafını gönderdiler. O esnada şüphelendim ama belki hevesten belki de heyecandan idrak edemedim." şeklinde konuştu.

Konumunu göndermesini istediklerini söyleyen Ramazan Çimen, "Yola çıktım geliyorum dedi. Bekledim gelir diye gelmedi. Aradığımda telefonu açmadılar. Şimdi aynı şekilde devam ediyorlar. Aynı gün akşamına polis merkezine giderek şikayetçi oldum. Ertesi gün telefonları tekrar açtılar, insanlara tekrar yazıyorlar. Tekrar aynı şekilde dolandırmaya çalışıyorlar. İnsanlara Yalova'dayım diyorlar. Nakliye masrafı olacağı için önden ücret istiyorlar ve böyle tuzağa çekiyorlar" açıklamasında bulundu.

"BAŞKASININ CANI YANMASIN"

Tuzağa düşerek parasını kaptıran Çimen, başka insanların da bu tarz dolandırıcıların kurbanı olmaması için bu şahısların bulunmasını istedi. Çimen, "Daha sonra ben başka bir arkadaşımın numarasıyla beni dolandıran kişi veya kişileri yeniden aradım. Telefonu akşam olunca kapatıyorlar. Başka numaralardan mesaj atınca yine cevap veriyorlar aynı şekilde. Arayıp ben olduğumu söylediğimde direk telefonu yüzüme kapatıyorlar." açıklamasını yaptı.

Bu kişilerin başka insanları hala dolandırmaya devam ettiklerini söyleyen Ramazan Çimen, "3-5 tane hat almışlar, bunları akşamları kapatıyorlar. İnsanları ikna etmeye çalışıyorlar. Ben paramı kaptırmış olabilirim, bir hata yapmış olabilirim ama her şey, bütün bilgileri, telefon numaraları, IBAN numaraları ortadayken bu adamlar nasıl bulunamıyor?" dedi.

Toplamda 7 bin lira kaptırdığını ifade eden Çimen, "Karşı tarafın kimliğini kullandığı belediye çalışanı arkadaş da belki mağdur. Onun kimliğini kullanarak kötü bir intibah bırakıyorlar. O belediye çalışanı da savcılığa vermiş bu dolandırıcıları. Ben bu kişilerin bulunmasını istiyorum. Parayı yediyse yesin. Ben bir hata yaptım belki, paramı kaptırdım; param geri gelmeyebilir. Ama başka insanları dolandırmasınlar. Bir an önce bu kişilerin yakalanmasını istiyorum" diye konuştu.

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