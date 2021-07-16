Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında gerçekleştirilen İBB Meclis toplantısında gündem maddeleri dışında soru önergeleri görüşüldü. AK Partili Meclis üyesi Ömer Çetinkaya, İstanbul’da baş gösteren sivrisinek sorununa ilişkin başkanlık makamına cevaplanması amacıyla soru önergesi verdi. Çetinkaya, 2020 yılı aralık ayında gerçekleştirilen meclis toplantısında Asya kaplan sivrisineği tehlikesine dikkati çekerek tedbir alınmasını istediklerini hatırlatarak gelinen noktada İBB’nin önlem almadığının görüldüğünü söyledi.

İBB Meclisi MHP Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz da söz alarak, çalışmaların yetersizliğini dile getirdi.

CHP’li belediyelerin çağrı merkezlerine gelen şikâyetlerin önemli bir kısmının sivrisineklerle ilgili olduğunu belirten Yılmaz, “Çevresinde ormanı, yeşili, deresi göleti olan ilçeler sivrisinekten geçilmiyor. Sayın İmamoğlu, bu görevi, sorumluluğu, bütçeyi ilçe belediyelerine devretsin. Bizim bu mücadeleyi yapmak için araç, gerek ve personelimiz yok. Eğer bütçeyi bize devreder ve biz de buna göre aksiyon alırsak İstanbul’u sivrisineksiz daha güzel günler bekler” dedi.

Sivrisineklere karşı teknolojik mücadele Yaz aylarının gelmesiyle birlikte ilçe genelinde sivrisineklere karşı savaş başlatan Başakşehir Belediyesi sazlık ve bataklık alanlarda yoğunlukla görülen sineklerin temizlenmesi için teknolojiye başvurdu.