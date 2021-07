Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden lezzetli bayram sofraları hazırlanacak. Artan et tüketimine bağlı gıda güvenliğiyle ilgili bir problem yaşamamak için ete yönelik püf noktaları bilmek gerekiyor. Gıda Mühendisi Kemal Bozkuş, kurban etinin gönül rahatlığıyla tüketilmesi için gereken adımları paylaştı.

Kesilip parçalanan sıcak kurban etinin öncelikle serin ve temiz bir yerde 3-4 saat boyunca dinlendirilip havalandırılması gerektiğini belirten Bozkuş “Zaman zaman da tersyüz edilmeli. Bu işlemi, etin soğumasını sağlamak ve sıcak olan kurban etindeki bakteri faaliyetini yavaşlatmak adına önemsiyoruz. Uzun süre poşette kalan etin bozulma süreci hızlanacağından, kesim işleminden sonra poşetlere konan etler olabildiğince hızlı bir şekilde poşetten çıkarılmalıdır. Etin kirli yüzeyle temas etmesi hâlinde ise bakteri yayılımına yol açan yıkama işlemi yerine o kısmın kesilip atılmasını tercih ediyoruz” dedi.

YEMEKLİK DOĞRAYIN

Kurban etini en iyi saklama yolunun büyük parçalar hâlinde derin dondurucuda muhafaza etmek olduğunu söyleyen Bozkuş “Et ne kadar küçük boyutta parçalanırsa raf ömrü de o kadar kısa olur. Ancak büyük miktarda eti evde muhafaza etmekte zorlanacak olan tüketiciler yemeklerde tercih edilecek şekilde bir doğrama yöntemi geliştirebilir. Arzuya göre doğranan etlerin -18 derecede muhafaza edilmesini öneriyoruz. Et, uygun şartların sağlanmasının ardından derin dondurucuda 6 ay süre bekletilebilir. Çözündürme işleminden sonra etin tekrar dondurulması ise bozulmaya yol açar” ifadesinde bulundu.

KIRMIZI ETİ YAĞINDAN AYIRMAYIN

Kurbanlık için resmî kuruluşların denetlediği hayvan pazarı ve kesim yerlerinin tercih edilmesi gerektiğine dikkat çeken Bozkuş “Doğru hayvan seçimi ve kesimi sonrasında dinlendirilen ve derin dondurucuda saklanan kırmızı eti tüm yağlarından ayırmak da yapılan diğer bir yanlış. Tamamen yağsız bir et tüm lezzetini yitirecektir” dedi.

ET YIKANMAZ

Tüketicilerin mutfakta yaptığı en yaygın hatalardan biri ise eti pişirmeden önce yıkamak... Yıkanan etin bakteriyel zehirlenmelere ve hastalanmalara yol açabileceğini vurgulayan Bozkuş “Kurban kesildikten sonra yapılan yemek hazırlıkları esnasında çiğ ete dokunduktan sonra eller yıkanmalı, et doğranan tahtada bakteri yayılım riski olduğundan sebze veya farklı bir gıda maddesi teması sağlanmamalı” açıklamasında bulundu.

