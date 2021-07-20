Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bodrum'un Torba Mahallesi'nde yaşayan Yeşilçam'ın güzel oyuncusu Fatma Girik, gece saatlerinde tansiyonu yükselerek ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

DURUMU İYİ

Hastanede yapılan tedavinin ardından Girik'in durumunun iyiye gittiği ve tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan Girik'in annesi Münnevver Girik'in ise Bodrum Devlet Hastanesi'nde tedavi altında olduğu bilgisine ulaşıldı.

Fatma Girik doğum gününde unutulmadı Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaşamını Bodrum'da sürdüren usta oyuncu Fatma Girik’i sürpriz doğum günü ziyaretinde bulundu.

Fatma Girik: Sağlığıma kavuşsam 'hanım ağa' rolünde oynayabilirim Figüran olarak adım attığı Yeşilçam'da kariyerine yaklaşık 200 film sığdıran Fatma Girik, evinin dört bir köşesine astığı nostaljik fotoğraflarıyla ziyaretçilerini adeta geçmişe yolculuğa çıkarıyor.