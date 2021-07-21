Antalya'da oturan Batuhan Kulaberoğlu, kız arkadaşı Burcu Turgut'a sürpriz evlenmek teklifi hazırladı. Bunun için kız arkadaşını Kaş ilçesinde bulunan Patara Kum Tepesi'ne götürdü. Genç, tam diz çöküp yüzüğü çıkaracakken kız arkadaşının bir tanıdığı yanlarından geçti. Genç kız, sevgilisini bırakıp "Dünya çok küçük" diyerek yakınına yöneldi. Bu anları kameraya alan arkadaşları ise kıza sevgilisini gösterdi. Yüzüğü fark eden Turgut, evlilik teklifi alacağını anladı ve sürpriz bozuldu. Yine de çaktırmayan kız duygu dolu anlar yaşadı. "Evet" cevabı alan Kulaberoğlu da mutluluktan havalara uçtu. Bütün bu yaşanılanlar sosyal medyada paylaşıldı.
Kim Milyoner Olmak İster'de romantik anlar! Yarışmacı, sevgilisine evlilik teklifi etti Kim Milyoner Olmak İster'e yarışmacı olarak çıkan Michele Cedolin, verdiği yanlış cevabın ardından stüdyodan ayrılmadan önce seyircilerin arasında oturan sevgilisinin yanına giderek evlenme teklifi etti.. Programda evlilik teklifi aldığı için çok şaşkın olan genç kadın "Evet" cevabını verdi.
Silahla atış yapmayı seven sevgilisine atış poligonunda evlilik teklifi etti Antalya’da bir genç, silahla atış yapmayı çok seven kız arkadaşına atış poligonunda evlilik teklifinde bulundu.
Evlilik teklifi kabusa döndü; 3 yaralı, 7 gözaltı Kadıköy, Kalamış Parkı'nda gece saatlerinde evlilik teklifi ederken kendilerini iki grubun kavgasının ortasında bulan grup, kabusu yaşadı. Parktan art arda duyulan silah sesleri polis ekiplerini harekete geçirdi.
Evlilik teklifi sürprizini yakınları bozdu
Antalya'da bir genç, kız arkadaşını evlilik teklif etmek istedi. Bu esnadan kızın olay yerinden geçen bir yakını bütün sürprizi bozdu.
Antalya'da oturan Batuhan Kulaberoğlu, kız arkadaşı Burcu Turgut'a sürpriz evlenmek teklifi hazırladı. Bunun için kız arkadaşını Kaş ilçesinde bulunan Patara Kum Tepesi'ne götürdü. Genç, tam diz çöküp yüzüğü çıkaracakken kız arkadaşının bir tanıdığı yanlarından geçti. Genç kız, sevgilisini bırakıp "Dünya çok küçük" diyerek yakınına yöneldi. Bu anları kameraya alan arkadaşları ise kıza sevgilisini gösterdi. Yüzüğü fark eden Turgut, evlilik teklifi alacağını anladı ve sürpriz bozuldu. Yine de çaktırmayan kız duygu dolu anlar yaşadı. "Evet" cevabı alan Kulaberoğlu da mutluluktan havalara uçtu. Bütün bu yaşanılanlar sosyal medyada paylaşıldı.
Etiketler : evlilik teklifi,haberler,akraba,süpriz,