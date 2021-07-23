Turistik Altınoluk Mahalesi Yağcılar mevkiinde akşam saatlerinde dakikalar içinde başlayan rüzgar kısa sürede hortuma dönüştü. 2 dakika sahilde plaj bölgesinde etkili olan hortum şemsiyeleri ve şezlongları uçurdu.
3 KİŞİ UÇAN CİSİMLERE ÇARPTI
Yaşanan panik sırasında 3 kişi uçan cisimlerin çarpması sonucu hafif yaralandı. Yaralılar müdahale bölgeye sevk edilen 112 ambulanslarında yapıldı. Yaşanan hortum ve yaşanan panik anları ise kameralara yansıdı
Futbolculara maç öncesi hortum şoku Bolivya'nın Achocalla bölgesinde bir futbol sahasında maç öncesi oluşan 'şeytan hortumu' sahadakilerin büyük korku yaşamasına neden oldu.
Amasra'da peş peşe hortum çıktı Bartın’ın Amasra ilçesine bağlı Göçkün Demirci ve Çakraz sahili açıklarında peş peşe hortumlar oluştu.