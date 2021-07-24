Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HDP Diyarbakır İl Binası önündeki evlat nöbeti 693'üncü gününe girdi. Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürüldüğünü belirten ve ellerindeki fotoğraflar ile bekleyişlerini sürdüren aileler, Kurban Bayramı'nda da bina önündeki bekleyişlerine devam etti.

"BAYRAM BİZİM İÇİN BURUK GEÇTİ"

5 Mayıs 2019'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Yusuf için 3 Eylül 2019'da HDP binası önüne gelerek 693 gündür oturma eylemini sürdüren baba Celil Begdaş, Kurban Bayramı'nın kendileri için buruk geçtiğini belirtti. Baba Begdaş, "Geride bıraktığımız Kurban Bayramı'nda bizler onları beklerken yine gelmediler. Bayram bizim için buruk geçti, kutlayamadık. Bizler evlat nöbetindeki aileler olarak buradan asla kalkmayacağız. Çocuklarımızı alıncaya kadar burada olmaya devam edeceğiz" dedi.

"HAKKIMIZI HARAM EDİYORUZ"

5 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan (20) için 9 Eylül 2019'dan beri HDP il binası önünde oturma eylemini sürdüren Diyarbakırlı baba Süleyman Aydın ise HDP ve CHP’ye tepki göstererek, "693 gündür buradayız ve maalesef bu bayramımız da buruk geçti. Bu bayram da çocuklarımızın yolunu gözledik ama çocuklarımızı bırakmadılar. HDP ve PKK sanmasın ki biz bu mücadeleyi bırakacağız, biz kesinlikle bu mücadelemizi bırakmayacağız" dedi.

"Herkese insan hakları var, burada çadırda bulunan anne ile babalara insan hakları yok" diyen baba Aydın, "Biraz ellerini vicdanlarına koysunlar, konu HDP olunca susuyorlar. Neden insanlar susuyor? HDP’nin iç yüzünü siz de görün. Bakınız bizden neden kaçıyorlar. Kepenk indirip kaçmakla insan hakları olmaz. Hani 'Kürt için mücadele veriyoruz' diyorlardı? 'Kürt için mücadele veriyoruz' diyorlar, Kürdü öldürüyorlar. Kürtlere en büyük zararı HDP ve PKK veriyor. Bizim devletimizle bir sorunumuz yok ve hiçbir zaman bir zarar görmedik. Bizler HDP’ye ve CHP’ye hakkımızı haram ediyoruz. Hakkımız onlara haram olsun” şeklinde konuştu.

Evlat nöbeti Kurban Bayramı'nda da devam ediyor Evlatlarını terör örgütü PKK'nın elinden kurtarmak isteyen acılı aileler Kurban Bayramında da eylemlerini sürdürüyor.