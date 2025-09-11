Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hasan Ustaoğlu kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MKYK toplantısında, AK Parti'ye katılan Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu'ya rozet taktı. Peki, Hasan Ustaoğlu kimdir? İşte hayatına dair tüm ayrıntılar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MKYK toplantısında, AK Parti’ye katılan Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu'na rozet taktı. Erdoğan bu isme başarılar diledi.

HASAN USTAOĞLU KİMDİR?

Hasan Ustaoğlu, Seydişehir'de 1975 yılında doğdu. 2025 yılı itibarıyla 50 yaşındadır. Alüminyum İlkokulu, Mahmut Esat Ortaokulu ve Seydişehir Lisesini bitirdi.

Ustaoğlu, 1999'da Selçuk Üniversitesi Harita Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Ardından 4 yıl süre ile özel bir şirkette çalıştı. Hasan Ustaoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.

2004 yılında kendine ait mühendislik faaliyeti yürüten firmasında çalışan Ustaoğlu, 2010'dan itibaren CHP yönetim kurulu üyeliği ve ilçe sekreterliği görevlini tamamladı. Ustaoğlu, 2014-2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Üyeliği, 2019'da Konya Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği görevlerini yürüttü.

