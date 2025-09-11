Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ozan Ergün kimdir, hangi maçları yönetti? Fenerbahçe Trabzonspor maçının hakemi oldu

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak kritik derbiyi hakem Ozan Ergün yönetecek. Fenerbahçe Trabzonspor maçının hakem kadrosu belli olurken Ergün'ün yönettiği maçlar ve Fenerbahçe Trabzonspor karnesi merak ediliyor.

14 Eylül 2025 Pazar günü Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçını yönetecek olan Ozan Ergün, kariyeri ve maç istatistikleriyle futbolseverlerin gündeminde.

OZAN ERGÜN KİMDİR?

Ozan Ergün, İstanbul bölgesi üst klasman hakemi olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bünyesinde görev yapıyor. Son yıllarda Süper Lig’de yükselen Ergün, hakemlik kariyerine 2013’te alt liglerde başladı.

2024-2025 sezonunda 22 Süper Lig maçında görev aldı. Ergün, Süper Lig’in yanı sıra 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig, Türkiye Kupası ve U19 Elit Ligi gibi çeşitli organizasyonlarda görev aldı.

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇINI KİM YÖNETECEK?

14 Eylül 2025’teki Fenerbahçe-Trabzonspor derbisini Ozan Ergün yönetecek. Yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay, dördüncü hakemliği ise Ali Yılmaz yapacak.

OZAN ERGÜN FENERBAHÇE KARNESİ

Ozan Ergün’ün 2024-2025 sezonunda Fenerbahçe'nin iki karşılaşmasını yönetti. Fenerbahçe’nin Başakşehir’i 3-1 ve Eyüpspor’u 2-1 yendiği maçlarda düdük çalan Ergün, bu maçlarda sarı-lacivertlilere 3 sarı kart gösterirken, rakiplerine 6 sarı ve 1 kırmızı kart çıkardı. 

OZAN ERGÜN TRABZONSPOR KARNESİ

Ozan Ergün’ün Trabzonspor ile ilgili karnesi, 2024-2025 sezonunda yönettiği maçlardan Trabzonspor 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bordo mavililer 14 sarı kart görürken rakip takımlar toplamda 7 sarı kart sürdü.

Trabzonspor-Bodrum FK 1:0, Konyaspor-Trabzonspor 1:0, Trabzonspor-Samsunspor 2:2 skorlu maçları yönetti. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

