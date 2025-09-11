Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe'de 8 yıl oynamıştı! 35 yaşında transfer oldu

Fenerbahçe'de 2012-2020 yılları arasında forma giyen, son olarak Kayserispor'un başarısı için mücadele eden Hasan Ali Kaldırım, TFF 1'inci Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'e transfer oldu.

Amed Sportif Faaliyetler, kariyerinde Kayserispor, Fenerbahçe, RAMS Başakşehir ve MKE Ankaragücü formalarını giyen Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna kattı.

TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Amedspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 35 yaşındaki futbolcu ile prensip anlaşması sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Futbolcumuz 11 Eylül'de sağlık kontrolünden geçirilecektir. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" denildi.

