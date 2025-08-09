Galatasaray para saçmıştı! Ülke ülke takım takım gezdi, son adresi şaşkına çevirdi

SPOR SERVİSİ - Kasımpaşa'da sergilediği performansla adından sıkça söz ettiren Mbaye Diagne, Ocak 2019'a 13 milyon euro gibi dönemin yüksek bir bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu. Sarı-kırmızılılarda hayal kırıklığı yaşatan ve birçok kez kiralık gönderilen futbolcu, Türkiye'den ayrıldıktan sonra 3 farklı ülkede 5 takım için top koşturduktan sonra yeni bir transfer gerçekleştirdi.

AMEDSPOR'DAN SÜRPRİZ TRANSFER

Sırasıyla Club Brugge (Belçika), West Bromwich (İngiltere), Karagümrük, Al-Qadsiah (Suudi Arabistan) ve NEOM SC (Suudi Arabistan) formaları giyen 33 yaşındaki golcü, yeni sezonda TFF 1'inci Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'in başarısı için mücadele edecek.

PAZARTESİ GELECEK, SALI İMZAYI ATACAK

Amedspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, tecrübeli forvet oyuncusu Mbaye Diagne ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu, Pazartesi günü İstanbul’da gerçekleştirilecek rutin sağlık kontrollerinin ardından, Salı günü Diyarbakır’da düzenlenecek törenle resmî sözleşmeye imza atacaktır" denildi.