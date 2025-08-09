Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Taraftara saç baş yoldurtmuştu! Galatasaray'ın eski yıldızı için sürpriz gelişme

Taraftara saç baş yoldurtmuştu! Galatasaray'ın eski yıldızı için sürpriz gelişme

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Taraftara saç baş yoldurtmuştu! Galatasaray&#039;ın eski yıldızı için sürpriz gelişme
Hakim Ziyech, Galatasaray, Chelsea, Mallorca, La Liga, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan ve saha içinde rahat tavırlarıyla tepki çeken Hakim Ziyech, Ocak 2025'te sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Al Duhail'e transfer olmuştu. Katar ekibinden geçtiğimiz ay ayrılan Faslı futbolcunun yeni takımına dair dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Premier Lig devi Chelsea'den Haziran 2024'te Galatasaray'a gelen Hakim Ziyech, Süper Lig'de 1,5 sezonla sınırlı kalan kariyerinin ardından Katar serüveninde de başarılı olamadı. Al Duhail'e geçtiğimiz veda eden 32 yaşındaki futbolcunun yeni durağı La Liga olabilir.

Taraftara saç baş yoldurtmuştu! Galatasaray'ın eski yıldızı için sürpriz gelişme - 1. Resim

MALLORCA'NIN RADARINDA

İspanyol basınında yer alan habere göre; La Liga ekiplerinden Mallorca, güncel piyasa değeri 4,5 milyon euro olan Hakim Ziyech ile ilgileniyor.

34 MAÇTA 8 GOL

Galatasaray formasıyla 34 maçta görev yapan Faslı futbolcu, 8 gol ve 5 asistlik skor katkısı sunmuştu. Ziyech, Al Duhail formasıyla ise 11 resmi maça çıkmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Minik Emir rahatsızlandı, Tatlıses çifti hastaneye koştu!Sıcaklık 55 dereciyi aştı! Bir kentimizde hayat felç oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
"Doping" krizi çıkarmıştı! Fenerbahçe'den olaylı gitti, yeni adresinde coşkulu karşılandı - SporOlaylı gitti, yeni adresinde coşkulu karşılandıRıdvan Dilmen, Galatasaray maçı sonrası çağrı yaptı: Rekabet Kurumu buna el atmalı! - SporG.Saray maçı sonrası olay Süper Lig çıkışıDev bonservisle Premier Lig'e! Transfer resmen açıklandı: Sabırsızlanıyorum - SporDev bonservis! Transfer resmen açıklandı: Sabırsızlanıyorum15 milyon euro ödenmişti! Mourinho kararını verdi: Cengiz Ünder sürprizi - SporMourinho nihai kararını verdi! Cengiz Ünder sürpriziYeni sezon olaylı başladı! Başkan isyan etti: Resmen tiyatro - SporYeni sezon olaylı başladı! Başkan isyan etti: Resmen tiyatroÇıldırtan görüntü! Erman Toroğlu'nun yorumu gündem oldu: Bu sahada futbol oynanmaz, hıyar yetişir - Spor"Burada top oynanmaz, hıyar yetişir"
Sonraki Haber Yükleniyor...