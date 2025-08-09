Taraftara saç baş yoldurtmuştu! Galatasaray'ın eski yıldızı için sürpriz gelişme
Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan ve saha içinde rahat tavırlarıyla tepki çeken Hakim Ziyech, Ocak 2025'te sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Al Duhail'e transfer olmuştu. Katar ekibinden geçtiğimiz ay ayrılan Faslı futbolcunun yeni takımına dair dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Premier Lig devi Chelsea'den Haziran 2024'te Galatasaray'a gelen Hakim Ziyech, Süper Lig'de 1,5 sezonla sınırlı kalan kariyerinin ardından Katar serüveninde de başarılı olamadı. Al Duhail'e geçtiğimiz veda eden 32 yaşındaki futbolcunun yeni durağı La Liga olabilir.
MALLORCA'NIN RADARINDA
İspanyol basınında yer alan habere göre; La Liga ekiplerinden Mallorca, güncel piyasa değeri 4,5 milyon euro olan Hakim Ziyech ile ilgileniyor.
34 MAÇTA 8 GOL
Galatasaray formasıyla 34 maçta görev yapan Faslı futbolcu, 8 gol ve 5 asistlik skor katkısı sunmuştu. Ziyech, Al Duhail formasıyla ise 11 resmi maça çıkmıştı.
