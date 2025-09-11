Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), Orta Vadeli Program kapsamında gerçekleşti. Yeni OVP sürecinde, OKS'nin işveren katkısıyla ikinci basamak emeklilik modeline dönüşeceği ve TES'in faaliyete geçirileceği duyuruldu. Peki, TES zorunlu mu? İşte tüm ayrıntılar...

TES ZORUNLU MU?

Orta Vadeli Program kapsamında yürürlüğe geçmesi durumunda Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), tüm özel sektör çalışanları için zorunludur. Uygulama, 2026'nın ikinci yarısında başlayacak.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ NEDİR?

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), emeklilikte maaşların düşmesini önlemek ve çalışanların mevcut hayat standartlarını korunmasını, ek emeklilik geliri elde etmesini ve hane halkı tasarruflarının arttırmasını amaçlayan bir sistemdir.

TES çalışanı, işveren ya da devlet tarafından yapılacak nakdi desteğin katkıların çalışanının bireysel hesabında toplanıp emeklilik fonlarında değerlendirileceği belirtildi. Ayrıca fon seçimi ve birikimlerin dağılımının ise çalışanın tercihine bırakılacağı ikinci basamak bir emeklilik sistemidir.