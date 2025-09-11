Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
TES zorunlu mu?

TES zorunlu mu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TES zorunlu mu?
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) merak konusu haline geldi. 2026-2028 dönemini içeren Orta Vadeli Program (OVP) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni OVP'de tasarruf için Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) kurulacak. Peki, TES zorunlu mu? İşte tüm ayrıntılar...

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), Orta Vadeli Program kapsamında gerçekleşti. Yeni OVP sürecinde, OKS'nin işveren katkısıyla ikinci basamak emeklilik modeline dönüşeceği ve TES'in faaliyete geçirileceği duyuruldu. Peki, TES zorunlu mu? İşte tüm ayrıntılar...

TES zorunlu mu? - 1. Resim

TES ZORUNLU MU?

Orta Vadeli Program kapsamında yürürlüğe geçmesi durumunda Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), tüm özel sektör çalışanları için zorunludur. Uygulama, 2026'nın ikinci yarısında başlayacak.

TES zorunlu mu? - 2. Resim

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ NEDİR?

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), emeklilikte maaşların düşmesini önlemek ve çalışanların mevcut hayat standartlarını korunmasını, ek emeklilik geliri elde etmesini ve hane halkı tasarruflarının arttırmasını amaçlayan bir sistemdir.

TES zorunlu mu? - 3. Resim

TES çalışanı, işveren ya da devlet tarafından yapılacak nakdi desteğin katkıların çalışanının bireysel hesabında toplanıp emeklilik fonlarında değerlendirileceği belirtildi. Ayrıca fon seçimi ve birikimlerin dağılımının ise çalışanın tercihine bırakılacağı ikinci basamak bir emeklilik sistemidir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

