2 bin 587 rakımlı dağın zirvesinde heyecanlandıran keşif! "İnanılmaz bir tarihle karşı karşıya kaldık"

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'na tırmanış gerçekleştirildi. 2 bin 587 rakımlı Ilgaz Dağı'nın Büyük Hacet Tepesinin zirvesine ulaşan ekip, 60 milyon yıl öncesine ait olduğu düşünülen deniz fosili buldu. Karadeniz'e 90 kilometre uzaklıktaki dağın zirvesinde fosil bulan grup büyük heyecan yaşadı.

Bölgede değerli metal, maden ya da taşların araştırmasına yönelik danışman öğretmen olarak görev yaptığını belirten Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Metal Teknolojisi Öğretmeni Selahattin Kaplan konuyla ilgili şöyle konuştu:

"HER DEFASINDA DA BU FOSİLLERLE KARŞILAŞTIM" "Araştırmalarım çerçevesine Ilgaz Dağına 6 defa çıktım ve bu bölgede araştırmalar yaptım. Her defasında da bu fosillerle karşılaştım, ilgimi çekiyor. Öğrencilerimize bu kıymetli fosillerin anlatılması için bu numuneleri alıyoruz. Gördüğünüz gibi bu fosil yaklaşık 60 ya da 240 milyon yıl dediğimiz paleozoik döneminde ortaya çıkmıştır. Asya kıtası ile güneyden de Afrika kıtasının sıkıştırması sonrası Anadolu coğrafyası yükselerek ortaya çıkmıştır. Tetis Denizinin çekilmesi sonucu Kuzey Anadolu Bölgesi'nin en yüksek bölgesi olan Ilgaz Dağı Hacet Tepesi oluşmuştur. Bu bölge ilk mercan kayalıkları gördüğünüz gibi buradaki yapılarda mercan kayalıkları oluşumu ve burada oluşan bu deniz hayvanı, diğer yaşayan canlılar bu bölgede gördüğünüz gibi şu anda deniz fosili oluşturmuş. Yaklaşık 60 milyon yıl ile 240 milyon yıl arasındaki bir oluşumu şu anda canlı canlı görmektesiniz"

"ELİMDE TUTTUĞUM BİR MİDYEDİR"

Ilgaz Dağı'nda buldukları deniz yıldızı ve midye fosilinin bir zamanlar bölgenin deniz olduğunu kanıtladığını ifade eden Kaplan, "Bulduğumuz deniz yıldızı fosili, Kuzey Anadolu'nun en yüksek dağı ve bir dönem buranın deniz yatağı olduğuna dair en güzel emarelerimizden biridir. Kayayı yerden alıyorum, kayayı kırıyorum. Kırdığım kayanın içerisinden elmas ortaya çıkıyor. Şu anda elimde tuttuğum bir midyedir. Elimde tuttuğum 60 milyon yıl ile 240 milyon yıl arasında oluşan bir midyedir" dedi.

"İNANILMAZ BİR TARİH ORTAYA ÇIKTI"

Kastamonu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal da, "Tosya'daki değerli hocalarımızla birlikte Ilgaz Dağının zirvesine yürüyüş yaptık. Yürüyüş sırasında önümüze inanılmaz ilgimi çeken taşlarla karşılaştım ve hocalarımıza gösterdik ve inanılmaz bir tarihle karşı karşıya kaldık. Kendilerinden bu oluşumu dinledik. Gerçekten çok gururlandık" diye konuştu.