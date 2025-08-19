Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > 6 yıllık çalışma gerçeği ortaya çıkardı! Turist buldu, yetkililer doğruladı: Tam 100 milyon yıllık

6 yıllık çalışma gerçeği ortaya çıkardı! Turist buldu, yetkililer doğruladı: Tam 100 milyon yıllık

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
6 yıllık çalışma gerçeği ortaya çıkardı! Turist buldu, yetkililer doğruladı: Tam 100 milyon yıllık
Fosil, İnci, Avustralya, Queensland, Tarih, Keşif, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Avustralya'da araştırmacılar, 2019'da bulunan fosil incinin 100 milyon yıllık olduğunu doğruladı.

ABC News'in haberine göre, 2019'da, Queensland eyaletinin Richmond bölgesindeki Kronosaurus Korner Müzesi'nin paleontolojik kazı alanlarında gönüllü olan turist, fosil inci buldu.

6 yıllık çalışma gerçeği ortaya çıkardı! Turist buldu, yetkililer doğruladı: Tam 100 milyon yıllık - 1. Resim

Müzenin denetiminde yapılan kazı etkinliğinde bulunan fosil inci, araştırmacılar tarafından süre incelendi.

100 MİLYON YILLIK OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Queensland Üniversitesinden Paleontolog Gregory Webb, yürüttükleri inceleme sonrası 2 santimetre genişliğinde, bilyeden biraz büyük fosil incinin yaklaşık 100 milyon yıllık olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

İncelemenin ardından fosil inci, Kronosaurus Korner Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Selahattin Yılmaz kimdir, ne iş yapıyor?Trump ortaya attı, Putin kabul etti: Barış masası için geri sayım!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trump ortaya attı, Putin kabul etti: Barış masası için geri sayım! - DünyaTrump ortaya attı, Putin kabul ettiBeyaz Saray'da ortalığı karıştıran fotoğraf! Sosyal medya çalkalandı, Ukraynalı yetkililer gerçeği açıkladı - DünyaSosyal medya çalkalandı, gerçek ortaya çıktıJapon Savunma Bakanı Nakatani Bayraktar TB2’yi yerinde inceleyecek! Tarihi ziyaret dünya basınında - DünyaJaponya’dan Baykar’a kritik ziyaret!Güney Kore'de demiryolu faciası! Çok sayıda ölü ve yaralı var - DünyaDemiryolu faciası! Çok sayıda ölü ve yaralı varDünyada bir ilk: Çinli YouTuber kedileri için metro İstasyonu yaptı! - DünyaDünyada bir ilk: Kediler için metro istasyonu yapıldı!Film sahnelerini aratmayan görüntüler! Tadım videosu çeken fenomenlere araba çarptı - DünyaTadım videosu çeken fenomenlere araba çarptı
Sonraki Haber Yükleniyor...