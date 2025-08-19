Film sahnelerini aratmayan görüntüler! Tadım videosu çeken fenomenlere araba çarptı

Korkunç olay, ABD’nin Teksas eyaletinde bir restoranda yaşandı. Yemek fenomeni Patrick Blackwood ve Nina Santiago’nun çekim yaptığı esnada restoranın camından bir araç içeri daldı. İkili, korkunç kazada yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

''HAYATTA KALDIĞIM İÇİN MİNNETTARIM''

Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, Nina yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı:

"Patrick Blackwood ve ben bir yemek programı kaydederken, Houston, Teksas'taki Cuvee Culinary Creations'ın cam duvarına bir araba çarptı ve her şeyi paramparça etti. Hayatta kaldığım için minnettarım."

''SON YEMEĞİMİZ OLABİLİRDİ''

Vücudunda ve yüzündeki kesiklerin fotoğraflarını paylaşan kadın, "Bu deneyim bana kimin gerçekten önemli olduğunu gösterdi. Hayat kin ve öfke için çok kısa. Bırakın gitsin, affedin, anı yaşayın ve çevrenizdekilere değer verin. Bu bizim son yemeğimiz olabilirdi." notunu da ekledi.