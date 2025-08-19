Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Film sahnelerini aratmayan görüntüler! Tadım videosu çeken fenomenlere araba çarptı

Film sahnelerini aratmayan görüntüler! Tadım videosu çeken fenomenlere araba çarptı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada yemek tadım videolarıyla tanınan Nina Santiago ve Patrick Blackwood’a Teksas’ta bir restoranda çekim yaptıkları esnada araba çarptı. Filmleri aratmayan olayda ikili yaralanarak hastaneye kaldırıldı.  O anlar saniye saniye kaydedildi.

Korkunç olay, ABD’nin Teksas eyaletinde bir restoranda yaşandı. Yemek fenomeni Patrick Blackwood ve Nina Santiago’nun çekim yaptığı esnada restoranın camından bir araç içeri daldı. İkili, korkunç kazada yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 

Film sahnelerini aratmayan görüntüler! Tadım videosu çeken fenomenlere araba çarptı - 1. Resim

''HAYATTA KALDIĞIM İÇİN MİNNETTARIM''

Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, Nina yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı:
"Patrick Blackwood ve ben bir yemek programı kaydederken, Houston, Teksas'taki Cuvee Culinary Creations'ın cam duvarına bir araba çarptı ve her şeyi paramparça etti. Hayatta kaldığım için minnettarım." 

Film sahnelerini aratmayan görüntüler! Tadım videosu çeken fenomenlere araba çarptı - 2. Resim

''SON YEMEĞİMİZ OLABİLİRDİ''

Vücudunda ve yüzündeki kesiklerin fotoğraflarını paylaşan kadın, "Bu deneyim bana kimin gerçekten önemli olduğunu gösterdi. Hayat kin ve öfke için çok kısa. Bırakın gitsin, affedin, anı yaşayın ve çevrenizdekilere değer verin. Bu bizim son yemeğimiz olabilirdi." notunu da ekledi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

