Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > İstanbul'un suyunda endişelendiren görüntü! Köpükler kıyıya vurdu, yeşillik her yeri sardı

İstanbul'un suyunda endişelendiren görüntü! Köpükler kıyıya vurdu, yeşillik her yeri sardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'un en büyük içme suyu kaynağı Terkos Gölü'nden gelen görüntüler paniğe neden oldu. Milyonlarca insanın kullandığı gölün kıyısında yeşillik ve köpükler olduğu görüldü. Bölge halkı ise kaynağı belirlenemeyen bu değişimin her yaz olduğunu iddia etti.

Barajlar bu yıl alarm verirken İstanbul'un en büyük su kaynağı Terkos Gölü'nün Balaban kıyısında endişelendiren görüntüler geldi. 

Göl kıyısında göze çarpan yeşil tabakalar ve kıyıda biriken köpükler bölgedeki vatandaşların dikkatini çekti. Görüntüler, İstanbul'un en önemli su rezervlerinden birinde yaşanması nedeniyle tedirginlik oluşturdu.

İstanbul'un suyunda endişelendiren görüntü! Köpükler kıyıya vurdu, yeşillik her yeri sardı - 1. Resim

Yoğun renk değişimi ve su kıyısında oluşan köpük dronla havadan görüntülendi.

İstanbul'un suyunda endişelendiren görüntü! Köpükler kıyıya vurdu, yeşillik her yeri sardı - 2. Resim

"YAZIN OLUR, KIŞIN OLMAZ"

Bölgede yaşayan ve yaklaşık 23 yıldır Terkos Gölü'ne geldiğini belirten Mustafa Taşdelen ise durumun olağan olduğunu ifade ederek, "Sudaki yeşil renk yaz aylarında çoğunlukla meydana geliyor, köpürme de normal. Buranın halkı da zaten bu suyun nasıl köpürdüğünü biliyor. Herhangi bir atık yok.

İstanbul'un suyunda endişelendiren görüntü! Köpükler kıyıya vurdu, yeşillik her yeri sardı - 3. Resim

Atık şüphesi varsa, gölün ortasındaki teknelerden kaynaklanmış olabilir. Onların da net kanaatini kimse getiremez. Ben buraya yıllardır gelirim, bu yeşillik yaz aylarında her zaman olur, kış aylarında çıkmaz. Dalga başladığında zaten ortadan kaybolur. Tedirgin olunacak bir durum yok" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

FIFA’dan cevap geldi! Beşiktaş'ın Laporte transferinde son durumATM başında kurulan tuzak! Sahte dekontla dolandırdı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Nesli tükenmek üzere! Zarar verene büyük ceza var, dudak uçuklatıyor - YaşamZarar verene büyük ceza var, dudak uçuklatıyorAntibiyotik direncinin şifresi çözüldü: Virüslerin kuyruklarını çalıp bakteriyle savaşıyorlar! - YaşamAntibiyotik devri kapanıyor mu?İklim kırbacı Bodrum'a vurdu! Alarm zilleri çaldı, sular düzenli kesilecek - Yaşamİklim kırbacı Bodrum'a vurdu! Alarm zilleri çaldı2 bin 587 rakımlı dağın zirvesinde heyecanlandıran keşif! "İnanılmaz bir tarihle karşı karşıya kaldık" - Yaşam"İnanılmaz bir tarihle karşı karşıya kaldık"Kızılırmak kavunu çikolataya girdi: Tadına bakan vazgeçemiyor - YaşamSpontane ortaya çıktı! Tadına bakan vazgeçemiyorCamide unutuldu, cemaat şaşkına döndü! “Böyle bir olay görmedim” - YaşamCamide unutuldu, cemaat şaşkına döndü! “Böyle bir olay görmedim”
Sonraki Haber Yükleniyor...