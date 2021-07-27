Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz, şiddetli yağışlarla ciddi bir sınav veriyor. Geçtiğimiz günlerde meydana gelen yağışa bağlı sel ve taşkınlar sonrası ciddi yaralar alan şehirde, yine bir taşkın yalandı. Pazar ilçesinde bulunan bir derenin aşırı yağış sonrası taştığı görüldü.

YAĞIŞ DEBİYİ ARTTIRDI

Rize'nin Pazar, Ardeşen, Hemşin ve Fındıklı ilçelerinde devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Pazar ilçesinin Melyat mevkisinde sağanak nedeniyle debisi artan yan dere taştı. Karadeniz Sahil Yolu'na akan su nedeniyle ulaşımda aksama meydana geldi.

Karayolları ekipleri bölgede çalışma başlattı, trafik ekipleri ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tedbir aldı.

YER YER HEYELANLAR GÖZLEMLENDİ

Pazar ilçesinin yanı sıra Ardeşen, Hemşin ve Fındıklı'daki bir çok derede su seviyesi yükseldi, yer yer küçük çaplı heyelanlar meydana geldi.